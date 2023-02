Verbruggen vol lof over steun van concurrent: "Van Crombrugge was én is een heel goede aanvoerder"

Hendrik Van Crombrugge was voor het WK in Qatar aanvoerder én nummer één bij RSC Anderlecht, maar moet zich tegenwoordig tevreden stellen met een plaats op de bank. Bart Verbruggen heeft alvast niets dan lof voor zijn collega-doelman.

“Hendrik Van Crombrugge was én is een heel goede aanvoerder”, aldus Bart Verbruggen onomwonden in Het Laatste Nieuws. “Hij verdient alle lof en respect. Hij er altijd voor mij geweest. Vanaf het moment dat ik bij RSC Anderlecht ben aangekomen.”

Ook als nummer één kan de Nederlander geen slecht woord uitbrengen over Van Crombrugge. “Hij heeft mij altijd geholpen met een weetje links of een slimmigheidje rechts. Het is een moeilijke periode voor hem, maar ook nu blijft hij heel respectvol.