Anderlecht verraste Storck niet tegen Ludogorets en hij hoopt ook voordeel te halen uit Europese match van paars-wit

KV Kortrijk ontvangt zondag Anderlecht.

Tegen de verwachtingen in ging KV Kortrijk op de vorige speeldag winnen bij Standard. Kortrijk heeft nu vier punten voorsprong op de eerste degradatieplaats, toen Storck aankwam in Kortrijk had het zeven punten achterstand.

Storck zag Anderlecht donderdag ook spelen tegen Ludogorets. "Ze verrasten me niet. Ze speelden zoals ik het verwachtte. Anderlecht heeft veel individueel talent en het wil ook altijd voetballende oplossingen zoeken. Het verdiende minimum een draw."

Anderlecht landde pas vrijdagochtend, maar toch is Storck op zijn hoede. "Het kan een nadeel zijn, maar misschien ook niet. Hoe dan ook, wij moeten hen vanaf de eerste minuut onder druk zetten. Anderlecht is uiteraard nog altijd de favoriet maar het is nu wel het moment om ze te kloppen."