Van de B-kern naar onze man van de match in KV Mechelen - RC Genk: "Dries heeft dat fantastisch gedaan"

In de B-kern belanden, betekent niet altijd einde verhaal. De man van de match in KV Mechelen - Genk was naar ons oordeel Dries Wouters, tot voor kort nog overbodig geacht bij de thuisploeg.

Er waren nog wel enkele gegadigden, vooral dan in het Mechelse kamp. Het offensieve compartiment toonde zijn kwaliteiten, Lavalée en Mrabti acteerden met veel energie op het middenveld, Van Hecke deed het prima op rechtsachter. De knappe prestatie van Dries Wouters was echter het meest opvallend. Samen met Iebe Swers was hij deze week nog maar pas weer opgevist uit de B-kern.

Wouters werd meteen in de basis gedropt door Steven Defour en stelde allesbehalve teleur, integendeel. "Dries heeft dat fantastisch gedaan. Hij brengt rust wanneer dat nodig was in deze wedstrijd. Hij was heel snel mee met mijn spelprincipes, vooral in balverlies", had zijn coach lovende woorden.

Nieuwe speler

"Ik had de keuze om hem als centrale verdediger of als verdedigende middenvelder uit te spelen. Met zijn ervaring kan hij het vanuit de verdediger het iets beter bekijken. Gezien de periode waaruit hij komt, heeft hij het fantastisch gedaan. Hopelijk kan hij bevestigen en dan heb ik er een nieuwe speler bij", weet Defour.

Er kwamen niet enkel mooie woorden uit eigen rangen. Ook bij Genk - waar ze hem tevens goed kennen - was het opgevallen dat de huurling van Schalke 04 achteraan heel wat opkuiste. "Dries was zeer sterk", stelde Bryan Heynen vast. "Zeker om zo lang niet gespeeld te hebben."