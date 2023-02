Dante Vanzeir nu toch eindelijk vertrokken naar de VS, binnen enkele dagen voorstelling bij New York Red Bulls

De transfer van Dante Vanzeir lijkt eindelijk rond te raken.

Dat Dante Vanzeir (24) van Union naar New York Red Bulls zou trekken was al even duidelijk. Vanzeir speelde al sinds half januari niet meer voor Union en nam ook al afscheid van de supporters.

Op 3 februari kondigde de ploeg uit de MLS de transfer aan, maar Vanzeir was nog altijd niet in de VS geraakt. Vanzeir had zijn (werk)visum nog altijd niet en trainde de afgelopen tijd in de Red Bull Academy in Oostenrijk.

Maar sinds vrijdag zou Vanzeir toch over het juiste visum beschikken en hij is zondagochtend naar de VS vertrokken. "Ik heb er echt enorm veel zin. Ik ben er zeker van dat ik mijn weg zal vinden. Voor de extrasportieve zaken heb ik mijn vader meegenomen", zegt Vanzeir bij HLN.

Vanzeir zou maandag al zijn fysieke testen afleggen, dinsdag zou dan de officiële voorstelling volgen.