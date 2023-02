Superfan Rik Verheye is kritisch voor zijn Club: "Weet Parker het nog wel?"

Club Brugge is zo mogelijk nog meer op de dool dan Anderlecht. En dat doet pijn bij de supporters.

Eén van die supporters is acteur Rik Verheye, die al jaar en dag naar het Jan Breydelstadion afzakt om Club brugge aan te moedigen. "Voor het eerst in lange tijd schaamde ik me als Club-supporter", klinkt het na de derby bij Sporza.

Hij stelt dan ook in vraag of Scott Parker nog lang trainer zal zijn van Club Brugge na de 9/24 die hij voorlopig pakte. "Op basis van wat ik gezien heb, denk ik niet dat het nog lang zal duren. Ik krijg het gevoel dat Parker het zelf niet allemaal zo goed weet. No sweat no glory moet een evidentie zijn voor de ploeg maar je voelt de drang niet meer om te winnen", klinkt het streng.