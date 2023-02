Brys legt eindelijk uit waarom Keita niet meer speelde bij OHL en naar Antwerp mocht: "Zelden zo'n ideale deal gezien"

Mandela Keita speelt al drie matchen op rij de pannen van het dak bij Antwerp. Vreemd, gezien ze hem bij OH Leuven niet meer nodig bleken te hebben. Marc Brys gaf daar nu wat meer uitleg over.

Keita startte na zijn blessure slechts in twee matchen bij OH Leuven. Bij Antwerp zit hij al aan drie en twee keer werd hij door de fans verkozen tot 'Man van de Match'. "Door die stomme blessure werd hij telkens teruggefloten. Hij begon bij de medische staf te pushen en kwam te snel weer terug bij de groep", legt Brys nu uit.

Brys gaf hem daarna wel kansen, maar het liep niet goed. De coach van OHL zag daarbij vooral een mentaal probleem. Toen Antwerp hem in de wintermercato wou huren, lagen de Leuvenaars niet dwars, maar zetten ze wel een enorm hoge transferprijs in zijn aankoopclausule.

"Bij ons haalde hij vorig jaar ook dit niveau, alleen sta je bij Antwerp meer in de kijker. Als ze hem daar willen houden, zullen ze redelijk wat centen moeten neerleggen. En stel dat hij daar een terugval kent, dan komt hij met extra ervaring terug naar ons. Ik heb zelden zo'n deal gezien die voor de speler én de club zo ideaal is, in welke richting het ook draait."