Cercle Brugge blijft steken op gelijkspel bij KAS Eupen, ondanks man meer

In de Jupiler Pro League hebben KAS Eupen en Cercle Brugge 2-2 gelijk gespeeld.

In de tiende minuut ging de bal op de stip nadat Ravych Ndri haakte in de zestien. Stef Peeters zette die om, al ging Majecki wel naar de juiste hoek. Nauwelijks drie minuten later stonden de bordjes alweer in evenwicht. Abu Francis knalde van buiten de zestien de bal mooi in doel.

De doelpuntenmaker van Cercle Brugge werd even daarna ongemeen hard neergehaald door Brandon Baiye die daarvoor de rode kaart kreeg. Eupen moest nog 75 minuten verder met zijn tienen.

Ondanks de man minder bleef de thuisploeg standhouden. Net voor het halfuur kon het tegenprikken, waardoor Ndri op aangeven van Peeters de 2-1 binnen duwde. Vijf minuten voor de rust stelde Cercle via Ueda de bordjes weer gelijk na een vreemd achterwaarts doelpunt.

Iets na het uur kon Cercle Brugge via Marcelin op aangeven van Siquet een derde keer scoren, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens nipt buitenspel. Op de counter kon Gassama tien minuten voor tijd bijna nog de 3-2 binnen tikken voor Eupen, maar hij kwam net te kort aan de tweede paal. In de slotminuut van de reguliere speeltijd zag ook de thuisploeg nog een doelpunt afgekeurd worden voor buitenspel.