Frank Boeckx geeft zijn mening over de wissel tussen Van Crombrugge en Verbruggen

Anderlecht koos ervoor om Bart Verbruggen in doel te zetten. Keeperstrainer Frank Broeckx legt uit waarom paarswit die keuze maakte.

Amper 20 jaar is Bart Verbruggen, maar de Nederlandse doelman heeft zich in geen tijd opgewerkt bij RSC Anderlecht. Met als apotheose de reeks gestopte strafschoppen donderdagavond tegen Ludogorets.

Keeperstrainer Frank Boeckx ziet dat Verbruggen heel veel voetballende kwaliteiten heeft. Daardoor profileert hij zich meer en meer als een heel moderne doelman. Toch was de wissel met Hendrik Van Crombrugge niet vanzelfsprekend.

“Er viel niet al te veel meer te rapen dit seizoen, daar moeten we eerlijk in zijn, dus het ideale moment diende zich aan om voor een jonge doelman te kiezen. Al is dat nooit zonder risico”, zegt Boeckx bij Sporza.