Franky Van der Elst is duidelijk: "Hij is niet hét probleem van Club Brugge, wel een deel ervan"

Club Brugge blijft het moeilijk hebben in de Jupiler Pro League. Het is uitkijken of ze zich kunnen herpakken tegen KAA Gent.

De supporters van Club Brugge beleven in de Jupiler Pro League dit seizoen niet meer wat ze de voorbije jaargangen gewoon waren. Een titel is zeker niet onmogelijk, maar het zal wel heel erg moeilijk worden voor blauwzwart. De voorbije weken en maanden wordt niet alleen naar de trainer gekeken. Ook de spelers krijgen heel wat kritiek te slikken. Onder hen ook Hans Vanaken, van wie geacht werd dat dit nooit nodig zou zijn om hem te bekritiseren. “Hans is iemand die in de kleedkamer zijn gedacht wel zal zeggen, maar je hebt ook persoonlijkheden op het veld nodig”, zegt Franky Van der Elst in Het Nieuwsblad. “Verbaal een hele ploeg meesleuren is minder een kwaliteit van hem.” Nochtans heeft Club Brugge op dit moment nood aan leiders die opstaan. “Maar dat vind ik een collectief probleem bij Club Brugge. Wie zijn de leiders? Vanaken is deel van dat probleem, maar hij is niet hét probleem van Club Brugge.”





Volg Club Brugge - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (26/02).