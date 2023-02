Op een zucht van Ajax en nu strijden tegen de degradatie met KV Oostende: "Maar wat is wél makkelijk in het leven, my friend?"

Het leven van een voetballer kan soms rare wendingen maken. Vraag dat maar aan Mateo Barac van KV Oostende.

Mateo Barac kende al een mooie carrière. Hij speelde Europees voetbal met Osjiek en Rapid Wien en kon dankzij zijn prima prestaties naar Ajax. Alles leek in kannen kruiken, maar dan ging de transfer toch niet door vertelde hij tegenover Het Nieuwsblad. “En toen bleek iets niet in orde met mijn hart. Dergelijke hartonderzoeken had ik nog nooit ondergaan. Via een ultrasound zagen de dokters dat mijn aorta op de maximumwijdte zat. Enkele weken eerder had de situatie met Abdelhak Nouri zich voorgedaan. dus bij Ajax wilden ze absoluut geen risico’s nemen. Alle begrip, trouwens.”

De verdediger trok nadien naar Rusland. Zo kwam hij uit voor Sochi en KS Samara. Van die laatste huurt KV Oostende de verdediger tot het einde van het seizoen met aankoopoptie. “De coach koos voor andere spelers. En ook de oorlog met Oekraïne speelde mee in mijn keuze om te vertrekken. Het leven is er natuurlijk een beetje veranderd. Maar ik kan niets slechts zeggen over de mensen daar. Het leek mij vooral het beste om te verhuizen omdat ik wil spelen.”

Nu moet de verdediger, die toch al de nodige adelbrieven kan voorleggen, alles uit de kast halen om KV Oostende in de Jupiler Pro League te houden. “Maar wat is wél makkelijk in het leven, my friend?”, toont hij zich optimistisch.