Voormalige aanvaller van Anderlecht laat zien dat hij nog steeds een neus voor doelpunten heeft: "Een oude meneer met de versnelling..."

In de winter van 2013 kwam hij aan bij Anderlecht. Echt doorzetten kon hij nooit, maar Samuel Armenteros laat zien dat hij nog steeds een neus voor doelpunten heeft.

Één van de wintertransfers van Anderlecht in 2013 was de Zweedse aanvaller Samuel Armenteros. Hij kwam uit voor Anderlecht tot de winter van 2015 waarin hij in die hele periode ook tweemaal werd uitgeleend. In totaal zou hij tot zeven wedstrijden komen voor de Brusselaars waarin hij éénmaal kon scoren en éénmaal een ploeggenoot kon bedienen.

Sinds de winter van 2022 is hij terug op de Nederlandse velden en komt hij uit voor Heracles Almelo. Daar liet hij vrijdagavond in de wedstrijd tegen Telstar zien dat hij zijn neus voor doelpunten nog niet is kwijtgespeeld.

In de 36ste minuut viel hij in en amper drie minuten later stond zijn naam al op het scorebord. "Een oude meneer met de versnelling... Nee, zo'n snelheid zat er niet bij, maar het lukte wel. Hij ging erin. Het is geen Armenteros-show, winnen is het enige wat telt. En een heel goede spits, dus", knipoogde hij.

Heracles won vlot van Telstar met 7-0 en Armenteros had hier zijn aandeel in met een hattrick. Ondertussen zit hij al aan 13 doelpunten in de Nederlandse 2de klasse.