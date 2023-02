Duidelijk standpunt: "Wij willen overgenomen worden door club uit Premier League" en "Schaf 1B af!"

Het is voor de voetbalclubs niet gemakkelijk om te overleven in het Belgische klimaat.

Matthias Leterme verwijst in de Krant van West-Vlaanderen naar de situatie van Union SG, gestuurd vanuit Brighton.

“Ik steek het niet weg, wij zouden ook graag finaal worden overgenomen door een club uit de Premier League”, vertelt hij. “Als het de strategie is van de Pro League om elke club in de handen van buitenlandse clubs of eigenaars te drijven: mij niet gelaten.”

Leterme pleit voor een format met 18 ploegen, zonder play-offs en met twee dalers en stijgers. “En laat ons alsjeblieft 1B gewoon afschaffen. Er is gewoon geen ruimte voor 26 profploegen, wel voor 18 clubs. Maak van 1B een amateurafdeling!”