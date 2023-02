Storck zet héél straffe statistiek simpelweg verder: "Ik mag niet klagen"

KV Kortrijk trok vrijdag naar Waregem voor de belangrijke derby. En de troepen van Bernd Storck pakten er een nuttig puntje. Een straffe statistiek blijft zo bestaan.

Het verschil met Zulte Waregem blijft door de puntendeling vier punten in de stand. En dus was Bernd Storck geen ontevreden coach.

"Ik kan er mee leven. De kloof met Zulte Waregem blijft intact en dat is een goede zaak", aldus de oefenmeester van Kortrijk.

Ongeslagen

"Onze wedstrijd was goed, ik kan niet klagen. Het was wel jammer dat we de 3-3 nog slikken op een standaardsituatie, want we wisten dat Zulte Waregem daar goed in is."

Storck verloor zo opnieuw niet van Zulte Waregem. Als trainer van Moeskroen, Cercle Brugge en KRC Genk deed hij dat ook nog nooit. Hij zonder ondertussen aan drie zeges en vier gelijke spelen, met een doelsaldo van 14-7.

