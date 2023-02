Kan Inter Milaan wat Romelu Lukaku wil?

Romelu Lukaku wordt tot het einde van het seizoen geleend van Chelsea door Inter Milaan. Normaal keert hij in de zomer terug naar Londen, maar eventueel is er wel een andere piste.

Omwille van blessures kent Romelu Lukaku een moeilijk seizoen bij Inter Milaan. Hij kwam nog maar 15 wedstrijden in actie (in alle competities) en kwam vijfmaal tot scoren en gaf één assist. De voorzitter van Inter, Moratta, werd dit weekend geïnterviewd door Sky Italia over de toekomst van Lukaku.

"Nu erover praten is voorbarig, op dit moment streven we ernaar om het seizoen af te ronden op de best mogelijke manier. Dan kunnen we pas beginnen nadenken over de toekomst", hield Moratta de boot eerst af. "Lukaku is nu een Chelsea speler. Aan het einde van het seizoen keert hij terug naar Londen en dan moeten we de situatie terug bekijken."

Moratta heeft duidelijk al meermaals gepraat met Lukaku want deze heeft zijn wens duidelijk gemaakt aan het bestuur van Inter Milaan. "Hij wil blijven, het is een intentie die hij meermaals heeft uitgesproken. Hij is een zeer vastberaden iemand en we zullen komende zomer zien of er een scenario is waarin hij kan terugkeren", liet Moratta de deur op een kier voor een mogelijke terugkeer.