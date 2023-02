Mechelen droomt van de Heizel, Steven Defour rekent volop op bepaalde omstandigheden: "Dan zijn wij op ons best"

Dinsdag moet het KV Mechelen van Steven Defour de poort naar de Heizel inbeuken. Overleeft het de return tegen Zulte Waregem, dan speelt het voor de tweede keer in vijf jaar de bekerfinale.

Het zal mogelijk weer een avondje stressen worden. Dat doet Defour als trainer sowieso. Wie de beelden van hem zag het afgelopen weekend terwijl de VAR aan het checken was of de gelijkmaker van Seraing gevalideerd moest worden, weet genoeg. "Lepoint kon daar koppen in die eerste zone. Als exact datgene gebeurt waar je dagen op gewerkt hebt om te vermijden, is dat vervelend."

Steven Defour kon alleszins amper stilzitten. Verwacht de KVM-coach dinsdagavond ook een zenuwenslag? "Dat kan, al is het wel zo dat wij in een iets comfortabelere situatie zitten. Zulte Waregem moet elke week alles op alles zetten. Het gaat alles geven en wij moeten daar klaar voor zijn. Van mij mogen de spelers in hun slaap van de bekerfinale dromen, zolang ze op het terrein er maar volop voor gaan."

Scherp trainende Schoofs

KV Mechelen heeft nog een joker: aanvoerder Rob Schoofs, die de voorbije weken in de competitie geschorst toekeek van aan de kant. "Rob heeft nog iets recht te zetten. Ik hoop dat hij dat doet. Ik heb hem heel scherp zien trainen. Een goede Rob staat gelijk aan een goed KV Mechelen." Bolingoli en Walsh zijn wel nog onbeschikbaar. Bij Vanlerberghe is het de vraag hoe hij de laatste trainingen verteert. Lavalée is geschorst.

Het is uitkijken hoe Malinwa omgaat met de uitstekende uitgangspositie die het verworven heeft met winst aan de Gaverbeek. "Je moet niet teren op die 1-2, je moet die score uit de heenmatch uit het hoofd zetten en voor de overwinning gaan. We hebben aangehaald in de analyse dat Zulte Waregem met Gano een grote spits heeft, met Ndour en Vossen daar nog rond. Zeker Vossen kan in de zestien meter ook gevaarlijk zijn."

Fantastische sfeer

Het openingsdoelpunt kan van groot belang zijn, al ziet Defour een andere cruciale factor. "Op Zulte Waregem stonden wij ook na één minuut op achterstand. Het belangrijkste is dat wij voor een vol huis zullen spelen en op onze twaalfde man kunnen rekenen. Ik hoop op een fantastische sfeer in het stadion. Dan kan je als voetballer nog iets meer. Als die fantastische sfeer er is, dan zijn wij op ons best."