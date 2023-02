Opsteker voor Parker, sterk Westerlo en leuke Clasico VS VARiaties op het pijnlijke arbitragethema

Ook in het seizoen 2022 - 2023 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP

Westerlo

Genieten was het opnieuw van Westerlo, dat zo steeds meer komt oprukken in de stand en stevig in play-off 2 zit. Zelfs play-off 1 kan nog een optie worden, de kloof met Club Brugge blijft vier punten.

Het spel is gewoon prima. De flankverdediger De Cuyper en Reynolds krijgen veel vrijheid, centraal achterin staat het stevig en met onder meer Madsen en Vaesen is er creativiteit en werkkracht. Union ging met de billen bloot.

Brugs zaakje

Club Brugge heeft een flinke zaak gedaan in de strijd om play-off 1. Het won in eigen huis van rechtstreekse concurrent KAA Gent en heeft zo opnieuw vier punten bonus.

© photonews

Waanzinnig was het spel niet, maar het zat in alle linies niet slecht en voor Scott Parker is het een geweldige opsteker.

Leuke Clasico

En ook Anderlecht maakte nog eens indruk. Met dank aan spits Slimani onder meer, die twee keer de weg naar doel vond.

Ook Amuzu was geestdriftig en deed de verdediging van Standard pijn. Het schoot zich wel in de voet door niet te winnen in een leuke Clasico.

FLOP

Wat baten VAR en bril ... (3x)

Ook dit weekend viel er weeral heel wat te zeggen over de arbitrage en over de manier waarop de VAR af en toe al dan niet tussenkomt.

Het begon al in de wedstrijd van Eupen en Cercle Brugge, waar een doelpunt niet werd afgekeurd door de VAR ook al stond er een speler bij een intrap over de lijn.

Seraing voelde zich bekocht door een buitenspelfase, er waren wat dubieuze strafschopfases te noteren en coach Riemer van Anderlecht vond dat een doelpunt van Standard ook had moeten afgekeurd worden.

© photonews

En dan waren er nog de écht flagrante gevallen. Zondag tikte Buchanan met de elleboog in het gezicht van Gift Orban: geen rode kaart.

En de doelman van Cercle Brugge moest na een torpedotackle zelfs naar het ziekenhuis worden afgevoerd: geen rode kaart.