Markante details lekken over weigering van Brugs stadiondossier: "Te gek voor woorden"

Op de Brugse gemeenteraad zijn maandagavond verrassende details naar boven gekomen waarom het stadiondossier naar af gestuurd werd.

Het was gemeenteraadslid Raf Reuse van Groen die opmerkelijke dingen vaststelde in het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. “De Vlaamse omgevingsvergunning is geschrapt wegens de parkeerreglementering in de Brugse stedenbouwkundige verordening! Dat is toch te gek voor woorden! Wist het stadsbestuur dan niet dat dit gemeentelijk reglement zo’n impact zou hebben op het stadiondossier?”, citeert de Krant van West-Vlaanderen.

De bevoegde schepen Franky Demon (CD&V) antwoordde dat er al werk gemaakt wordt van een nieuw reglement en dat dit binnen vijf maanden ter goedkeuring aan de gemeenteraad zal voorgelegd worden.

Ook de problemen rond het mobiliteitsplan worden aangepakt. “Brugge heeft op het vlak van mobiliteit slechts advies moeten geven aan de projectontwikkelaar, het mobiliteitsplan is door de Raad te licht bevonden. Er werd onvoldoende gemotiveerd hoeveel mensen met de auto naar het Jan Breydelstadion trekken. Vlaams minister Zuhal Demir heeft nu vijf maanden de tijd om een nieuwe omgevingsvergunning uit te werken”, klonk het bij burgemeester Dirk De fauw (CD&V).