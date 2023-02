Speler van Union SG krijgt bijzondere vraag voor duel met Antwerp

Donderdag staan Union SG en Royal Antwerp FC oog in oog met elkaar. De inzet is een plaatsje in de finale van de Croky Cup.

De twee ploegen hechten ongelofelijk veel belang aan de wedstrijd. Uiteindelijk staan beide ploegen immers op twee matchen van een prijs. Voor Senne Lynen is het een heel bijzondere wedstrijd. Hij is geboren in Antwerpen en speelde er als jeugdspeler voor The Great Old. Nu is hij aan de slag als speler van Union SG. “Ik krijg veel berichten voor de wedstrijden”, zegt Senne Lynen aan La Dernière Heure. “Bij wijze van grap vertellen ze me dat ik een buitengewoon seizoen heb, maar dat ik niet te sterk moet zijn tegen Antwerp.”





