Na het zoveelste debacle: heeft de VAR nog een toekomst in het voetbal?

De laatste dagen ging het in het voetbal meer over de VAR dan over het spel zelf. De VAR werd andermaal het middelpunt binnen een storm. Heeft de VAR dan nog een toekomst in het voetbal?

Er was zondag de elleboog van Tajon Buchanan aan het adres van Gift Orban. Dinsdag was er de rode kaart voor Alessandro Ciranni na een tackle op Rob Schoofs. Telkens zorgde het al dan niet optreden van de VAR voor de nodige controverse. Bij de elleboog hadden velen een rode kaart verwacht en bij Ciranni vonden ze bij Zulte-Waregem de rode kaart te streng.

Het is niet de 1e keer dat de VAR in het middelpunt van de belangstelling staat. Anderhalve maand eerder was er bijvoorbeeld de zware fout van Christophe Lepoint. Hij plantte zijn voet recht op de achillespees van Cihan Canak. De scheidsrechter gaf toen geel en voor de VAR was het geen clear error om er rood van te maken. En zo zijn er nog een rist voorbeelden waarbij niet de juiste beslissing werd genomen.

© photonews

Nochtans was het de bedoeling om via de invoering van de VAR de fouten (en zeker de flagrante) eruit te halen. Regelmatig is dat niet het geval en dat leidt tot heel wat ergernis en dat is niet alleen het geval in België. Ook elders in Europa zijn er wekelijks fases die slecht beoordeeld zijn.

VERGOEDINGEN, CHALLENGES EN REVIEWCOMMISSIE

Het is de vraag of het ooit effectief met de VAR zou goedkomen. Een deel van de oplossing zou kunnen zijn om de vergoedingen te verhogen. Tijdens de wedstrijd de VAR zijn, brengt, uit een anonieme bevraging van Het Laatste Nieuws, namelijk minder op. Dat zou demotiverend werken. Of je zou scheidsrechters kunnen aannemen die enkel VAR willen en kunnen zijn. Die zijn misschien meer gemotiveerd.

Een andere oplossing kan het systeem van de challenges zoals in het hockey zijn. Dan zouden spelers op het veld een challenge kunnen aanvragen en enkel dan mag de VAR optreden. Die spelers kunnen zelf goed een fase aanvoelen en beoordelen. Zijn oordeel telt dan en bij een succesvolle challenge behoudt de ploeg zijn challenge. In het hockey is dat systeem al zeer succesvol gebleken.

Met die 2 aanpassingen kan er al heel wat veranderen, maar misschien wordt het misschien tijd om voor de zware fouten opnieuw de reviewcommissie in te voeren. Die bestaat nog altijd voor de Challenger Pro League en je zou die commissie dan ook voor de Jupiler Pro League kunnen gebruiken. Het is er toch al. Met de reviewcommissie kan je alsnog de flagrante fouten eruithalen en iemand alsnog schorsen. Het is niet meer wedstrijdbepalend, maar de daders worden uiteindelijk dan toch gestraft.