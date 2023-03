Van Bommel heeft controversiële mening over de VAR: "Misschien maar goed ook"

De voorbije dagen is er veel te doen geweest over de VAR-interventies. Voor Mark van Bommel, trainer van Antwerp, is het nog altijd een goeie ontwikkeling geweest dat de videoref geïmplementeerd werd.

Normaal was Kevin Van Damme aangeduid als VAR voor de bekerpartij tegen Union, maar die werd dus vervangen na de controverse die er ontstond omdat hij de fout van Tajon Buchanan niet gezien had. Voor Van Bommel blijft de VAR wel een nuttig instrument. “Ik ben blij dat er een VAR is in de beker en ik blijf voorstander. Zeker bij buitenspelfases. Zo had de goal van Beveren tegen ons in de beker nooit geteld", vertelde hij op zijn persconferentie. Maar toch ziet hij een groot gevaar. "Als ze fases beginnen stopzetten, zodat je ze anders kan gaan interpreteren. Ach, het zal altijd afhankelijk blijven van menselijke beslissingen. En misschien maar goed ook, want voetbal moet geen robotsport worden”, besloot Van Bommel.





Volg Antwerp - Union SG live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (02/03).