Scott Parker overweegt nieuwe verschuiving in de basiself en kans voor miljoenentransfer: "Veel impact"

Club Brugge opent de volgende speeldag op vrijdagavond bij KV Oostende. Met mogelijk een aantal nieuwkomers in de basisploeg.

Zo zou in de spits Roman Yaremchuk misschien nog wel eens aan een wedstrijd kunnen beginnen na moeilijke weken.

Een tijdje terug leek hij niet echt in de plannen van Scott Parker te passen - de wissel op bezoek bij Zulte Waregem was op dat gebied pijnlijk.

Maar tijden kunnen veranderen, zo blijkt. De aanvaller van 16 miljoen euro is ondertussen indruk aan het maken.

Zijn invalbeurt tegen Gent was een mogelijk omslagpunt: "Ik was onder de indruk, hij had een groot effect op de match", aldus Parker op zijn persconferentie in aanloop naar het duel met Oostende.

Quid Hendry?

"Hij moet nu hard blijven werken en dan zal hij een plek in de basis krijgen." Rest de vraag of dat al tegen Oostende zal zijn.

Jack Hendry is er alvast niet bij tegen zijn ex-club Oostende en dus wordt het achteraan sowieso voor de zoveelste keer schuiven voor Parker.