Analist komt met opvallende analyse over VAR: "Wordt beoordeeld zoals een doelman"

De VAR was de afgelopen week kop van jut in België. Volgens Geert De Vlieger zijn er wel wat gelijkenissen tussen een VAR en een doelman.

En daar weet De Vlieger natuurlijk alles van als ex-doelman van onder meer Anderlecht, Club Brugge en de Rode Duivels. Hij reageerde bij de Podcast MIDMID op de uitspraken van Christophe Dierick die oordeelde dat de VAR dit seizoen slechts 15 fouten heeft gemaakt.

"Dat is zoals een keeper, die wordt ook beoordeeld op hetgeen hij verkeerd doet. Als je ballen pakt, daar word je niet op beoordeeld want dat is je werk en dat moet je doen. In het geval van de VAR zijn dat echte blunders. Als keeper kom je niet weg met een seizoen waarin je 15 blunders maakt, dan schuiven ze je aan de kant", is zijn mening.

Vorige week kwam de VAR in opspraak toen er niet gezien werd dat Buchanan een elleboog uitdeelde aan Gent-speler Gift Orban. Enkele dagen later in de beker kreeg Ciranni op aangeven van de VAR dan weer een heel strenge rode kaart.