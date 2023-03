De beste spits van de Jupiler Pro League en toch twijfel of hij bij de Rode Duivels hoort

Cijfers zeggen alles of toch niet? Franky van der Elst fileert de beste spits van de Jupiler Pro League.

Volgens de data is Hugo Cuypers de beste spits in de Belgische competitie. Hij scoorde vijftien keer en deelde ook al vijf assists uit. Maar is dat voldoende voor een selectie bij de Rode Duivels?

Analist Franky Van der Elst vindt het een heel moeilijke analyse. “Ik zeg niet nee, maar ook niet ja. Hij is een Belg, hij scoort vlot en er komt een nieuwe bondscoach: dan mag je hoop koesteren”, klinkt het bij Het Nieuwsblad.

Van der Elst heeft de nodige vraagtekens. “Ik vraag mij af of hij genoeg puur voetbaltalent heeft. Veel zal ook afhangen van de manier waarop Domenico Tedesco wil gaan spelen, misschien kan hij een hardwerkende spits als Cuypers wel gebruiken.”