Anderlecht heeft er een heel zware concurrent bij: "We komen van ver, we gaan er vol voor"

Cercle Brugge is de comeback-ploeg van de JPL. Verleden seizoen deden ze het al en ook dit seizoen is hun remonte opmerkelijk te noemen. Miroslav Muslic leidde hen van een degradatieplaats naar de top acht.

Anderlecht mag de borst natmaken, want met de Vereniging hebben ze een straffe tegenstander voor de Europe Play-offs. Tegen Seraing volgde er weer een logische zege, de achtste wedstrijd op rij zonder verlies.

"Maar we speelden de laatste vier keer gelijk en dan weet je dat je thuis tegen Seraing moet winnen”, aldus Muslic in Het Nieuwsblad. “Mijn jonge ploeg stond dus onder druk vanavond maar bewees dat ze daarmee kan omgaan en er in slaagt om ook dan een resultaat neer te zetten.”

De coach durft dan ook het woord 'play-offs' voor het eerst uit te spreken. Daar droomt ook zijn bestuur van. "Er wacht ons nog een zware strijd maar dat zijn we gewoon want we komen van ver. We deden er alles aan om uit die gevarenzone weg te blijven en dat lukte, nu gaan we er alles aan doen om ook die top acht te halen."