Gerucht over Trésor en Nederland de vuilbak in: "Ga er alles aan doen om dat te verwezenlijken"

Vorig jaar had hij er eigenlijk bij moeten zijn op het WK in Qatar, maar Roberto Martinez zag hem over het hoofd. En zondag was er plots een heel raar gerucht over Oranje.

Mike Trésor hoorde tot op heden nog niets van de nieuwe bondscoach, Domenico Tedesco. En hij heeft andere opties. Burundi, Rwanda en zelfs Nederland - dat gaf zijn begeleider dit weekend aan. Toch ligt de prioriteit bij België. Keuze voor België Bij de Rode Duivels doorliep hij de jeugdreeksen, via Genk wil hij nu naar de Rode Duivels. "Ik heb de nieuwe bondscoach nog niet gehoord", aldus Trésor bij Eleven Sports. "Ik hoop erbij te zijn in de selectie. Als ik er niet bij ben, dan zullen daar wel redenen voor zijn en dan hoor ik die graag." 🗣️ | "Ik ga er alles aan doen om erbij te zijn." - Mike Trésor kijkt uit naar de eerste selectie van Domenico Tedesco. 👀🇧🇪 pic.twitter.com/dNceSy5iC2 — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) March 6, 2023 "Maar ik wil er graag bij zijn, dat is zeker. Ik doe er alles aan om er bij te kunnen zijn", is de winger van Genk duidelijk. Met 7 goals en 18 assists is hij al heel belangrijk geweest voor leider Genk dit seizoen. Het kan toch bijna niet anders dan een selectie opleveren?