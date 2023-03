Einde van een tijdperk bij RSC Anderlecht: "Ik wilde blijven tot in een nieuwe ploeg had"

Marc Coucke nam in 2018 Anderlecht over. Bij zijn vertrek in Oostende nam hij enkele spelers van de kustploeg mee.

Van alle spelers die Marc Coucke en Luc Devroe van KV Oostende naar RSC Anderlecht meenamen, is Aristote Nkaka de laatste die nog onder contract ligt bij paarswit. End juni loopt zijn overeenkomst af bij paarswit. Velen wisten zelfs niet dat hij nog bij Anderlecht onder contract lag. Hij werd geregeld verhuurd, maar ook dat was nooit succesvol.

Hij speelde nooit voor de A-ploeg en ook bij de beloften bleef hij zo goed als volledig op zijn honger zitten. “Dat is de beslissing van de directie en ik heb me daarnaar te schikken. Plezierig is dat niet. Mijn glimlach ben ik hier wel verloren, maar gelukkig won ik aan maturiteit. Ik maak geen problemen en doe wat de club mij opdraagt”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Vorige zomer probeerde Anderlecht nog zijn contract in onderling overleg te ontbinden, maar Nkaka ging niet in op dat voorstel. “Ik verdiende niet al te veel bij Moeskroen. Bij KV Oostende was het beter en bij Anderlecht is het een mooi contract, maar geld was nooit mijn grootste drijfveer. Ik wilde bij Anderlecht blijven tot ik een nieuwe ploeg had, maar uiteindelijk kwam die er niet.”