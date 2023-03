Johan Boskamp lokt straffe reactie uit: 'Dan was Argentinië geen wereldkampioen'

Johan Boskamp volgt het Belgische voetbal op de voet op. Hij is enorm te spreken over Bart Verbruggen van RSC Anderlecht.

Bart Verbruggen haalde de voorselectie van Ronald Koeman bij Oranje en in Nederland hopen ze dat hij ook de definitieve selectie haalt. Deze maand zijn Gibraltar en Frankrijk de tegenstanders.

Bij Veronica Offside was Johan Boskamp enorm lovend over de doelman van paarswit. Zeker na zijn gestopte strafschoppen tegen Ludogorets, waardoor Anderlecht doorstootte in de Conference League.

Wesley Sneijder zag meteen een opening. “Hadden we hem maar gehad op het WK”, zei hij, verwijzend naar het feit dat Nederland er tegen de latere wereldkampioen Argentinië uitging met strafschoppen.