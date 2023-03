Bart Verbruggen legt zijn doelstellingen vast: "Veel belangrijker dan WK winnen"

Bart Verbruggen speelt zich momenteel in de kijker bij Anderlecht. Dat levert hem wellicht ook een plekje bij Oranje op.

Bart Verbruggen gebruikt Anderlecht op dit moment duidelijk als uitstalraam. En het lukt nog ook. Hij is opgenomen in de preselectie van bondscoach Koeman bij Oranje.

Toch liggen de doelstellingen van de Nederlandse doelman niet in de nationale ploeg. “De dag dat ik in de Champions League-finale sta. Dat is mijn grootste wens”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

“Ik had ook het WK kunnen kiezen maar dat is er maar om de vier jaar. Da’s toch net iets anders. Als er aan het eind van mijn carrière zo’n kleine replica van de cup in de kast staat, dan zal ik heel tevreden zijn.”