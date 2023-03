Bom in het Belgische voetbal? Het Europees Hof voor Justitie trekt conclusies over de 'Belgen-regel'

Het Europees Hof voor Justitie heeft een uitspraak over de 'Belgen-regel' in het Belgische voetbal gedaan. Die uitspraak zou de regel over de lokaal opgeleide spelers kunnen ondermijnen.

Antwerp stapte eind 2022 naar de rechtbank. Ze zijn niet akkoord met de regel rond de 8 lokaal opgeleide spelers en dat er daarvan minstens 6 spelers op wedstrijdblad moeten staan. Eerder had de club al bod gevangen bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) en de Franstalige Rechtbank van Eerste Aanleg in Brussel schoof de zaak door naar het Europees Hof voor Justitie. Enkele maanden later kwam de advocaat-generaal Szpunar met een uitspraak. Die is duidelijk: de regels rond de lokaal opgeleide spelers zijn in strijd met het Unierecht. Hij stelt dat dat kan leiden tot indirecte discriminatie van spelers uit andere lidstaten. Anderzijds erkent hij dat ze met de regels zo de opleiding binnen een club willen bevorderen. Ook stelt de advocaat-generaal zich vragen bij definitie van de lokaal opgeleide spelers. Het gaat om spelers die zelf door de club zijn opgeleid, maar het mag ook gaan om spelers die door een andere club in dezelfde nationale competitie zijn opgeleid, gaan. Volgens de advocaat-generaal wordt de opleiding en het competitief evenwicht daardoor gedwarsboomd. Er moet nog een definitieve uitspraak volgen. De rechters van het Hof zullen zich over de zaak verder buigen. Als zij die conclusie volgen dan zullen de regels binnen het Belgische voetbal moeten veranderd worden en kan dat qua opleiding drastische gevolgen hebben.