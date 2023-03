Francky Dury richt zich tot Mbaye Leye: "Speel toch op die manier"

Francky Dury is nog altijd enorm begaan met Zulte Waregem. Het behoud afdwingen wordt echter heel erg moeilijk.

Anderhalve maand geleden geloofde Francky Dury nog heel hard in het behoud van Essevee. Ondertussen doet hij dat niet meer, zeker ook door het uitvallen van Ruud Vormer. Het overleg, de structuur en de organisatie zijn weer verdwenen.

Dury verheft zijn stem als hij het over de ingesteldheid heeft. “Ik merkte veel woede bij iedereen na de onrechtvaardige uitsluiting van Ciranni in de beker, maar ik zou die boosheid ook in de competitie willen terugzien op het veld”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

En Dury richt zich ook naar trainer Mbaye Leye. “Speel realistischer en hou de rangen gesloten. Elk tegendoelpunt is wel iemands schuld, maar ga nu niet schieten op Sammy of op Sissako, sta schouder aan schouder.”