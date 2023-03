Charly Musonda, van de hemel naar de hel

De carrière van Charly Musonda kende al meer 'downs' dan 'ups'. In 2018 was het bijna gedaan met zijn voetballoopbaan, maar hij knokte terug. Al is het afwachten of zijn carrière ooit echt helemaal van de grond gaat geraken.

Al jeugdspeler ging hij van Anderlecht naar Chelsea. Tijdens één van zijn vele uitleenbeurten, in 2018 bij het Nederlandse Vitesse, sloeg het noodlot toe. In een oefenwedstrijd tegen Antwerp geraakte hij zwaar geblesseerd aan zijn knie. “De bal was in de lucht en ik stak mijn been uit”, vertelt Musonda tegenover Sportbible. “Mijn tegenstander kwam ook aan, met zijn studs hoog in de lucht. Terwijl hij de bal wegstampte, raakte hij mijn knie. Dokters vertelden mij dat ik nooit meer dezelfde knie zou hebben en dat ik nooit meer zou kunnen wat ik vroeger wel kon. Ik zou nooit meer een explosieve speler zijn. Ze zeiden dat ik veel zou afzien. Als ik een operatie zou ondergaan, betekende dat hoogstwaarschijnlijk het einde van mijn carrière”, vertelt hij nog steeds aangeslagen.

Musonda wou het nieuws van de dokters niet aanvaarden en koos ervoor om Koen Lagae in te schakelen. De sportarts, werkzaam in Antwerpen, die al een verscheidenheid aan topsporters met zware knieblessures heeft behandeld. “Hij zei me dat het een moeilijke situatie was, maar dat ik ook met een operatie kon terugkomen. De keuze was aan mij. Toen vergat ik wat alle dokters eerder zeiden. Ik dacht: als jij zegt dat er een kans is dat ik terugkom na mijn operatie, dan ga ik ervoor. De periode nadien was enorm eenzaam. Mensen die mij een berichtje stuurden om te vragen hoe het met mij was, kan ik op twee handen tellen. Mentaal was het enorm zwaar, opgeven had zo makkelijk geweest. Ik was een speler van Chelsea, waar iedereen iets van me wou. Een paar jaar later was iedereen mij vergeten.”

Afgelopen zomer liep zijn contract bij Chelsea definitief af. Hij trok naar het Spaanse Levante om zijn carrière eindelijk van de grond te laten gaan. Hij kwam echter nog maar in elf wedstrijden tussen de lijnen voor de Spanjaarden en kreeg amper 272 minuten om zich te laten tonen.