Het zit er bovenhands op in de Franse nationale ploeg: "Leugenaar, wat een leugenaar"

Dat Karim Benzema en Didier Deschamps al niet de beste vrienden zijn, was al bekend. Nu zit het er helemaal bovenhands op tussen beide heren.

Karim Benzema moest het WK in Qatar aan zich laten voorbijgaan. Hij bleef niet bij de kern en koos ervoor om thuis verder te revalideren. Dit was volgens het Franse L'Equipe een beslissing van bondscoach Deschamps waar Benzema het toen mee eens was.

Het verhaal bleek echter iets anders te zijn volgense Deschamps. Volgens de bondscoach was het Benzema zelf die besloot te vertrekken. "We hebben na het blessurenieuws twintig minuten met elkaar gezeten, waarna ik hem alleen liet. Ik vertelde nog aan hem dat er geen haast bij was en dat hij met de teammanager zijn terugkeer bij de ploeg kon organiseren. Toen ik de dag erna wakker werd, begreep ik dat hij was vertrokken."

Enkele uren nadat Deschamps dit had verteld tegenover Le Parisien reageerde Benzema op Instagram. "Wat een lef", staat er in het eerste bericht, met de emoji van een clown. Het tweede bericht is een filmpje van een man die zegt: "Leugenaar, wat een leugenaar". 'Heilige Didier', voegt Benzema eraan toe.

Het zal afwachten worden of beide heren nog door dezelfde deur gaan kunnen in de toekomst. Want dit is niet het eerste incident.