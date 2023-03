Mbaye Leye rekent bijna weer op Ruud Vormer: "Hij moet enkel dit nog gewoon worden"

Zulte-Waregem kan bijna weer op Ruud Vormer rekenen. Ook trainer Mbaye Leye ziet hem terug op training.

Na de interlandbreak verwachtten Ruud Vormer en Zulte-Waregem dat hij opnieuw zal kunnen spelen. Dan zijn er nog 4 wedstrijden. Essevee probeert in die periode het behoud definitief af te dwingen.

Mbaye Leye gelooft al het hele seizoen in het behoud en zal vanaf de wedstrijd tegen Antwerp wellicht weer op Vormer kunnen rekenen, die opnieuw op het trainingsveld staat. "Momenteel moet hij absoluut nog contacten vermijden, maar fysiek is hij weer helemaal in orde", vertelde de trainer aan Het Laatste Nieuws.

"Het komt er op aan dat hij in het hoofd aan dat plaatje in zijn schouder gewoon raakt", ging Leye verder. Dat plaatje zit in de schouder van Vormer na diens sleutelbeenbreuk die hij tegen KV Oostende opliep.