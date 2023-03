Geen onvoorwaardelijke steun voor trainerswissel na ontslag Parker: "Ik zou dat toch eens in de groep aftoetsen"

Bij Club Brugge staat Rik De Mil vandaag langs de zijlijn tegen Standard. Hij vervangt voorlopig de ontslagen Scott Parker.

Rik De Mil is bij Club Brugge voorlopig trainer voor één wedstrijd. Vandaag zal hij blauwzwart begeleiden in het thuisduel tegen Standard. Pas daarna zit hij opnieuw samen met het clubbestuur om te kijken of hij verdergaat of als er een nieuwe trainer komt.

Voor analiste Imke Courtois mag je Scott Parker niet de schuld van alles geven, want het liep niet toen hij kwam en de spelers en het bestuur zijn ook mee verantwoordelijk. Ondertussen wordt Alfred Schreuder nog altijd genoemd om op te volgen.

Courtois stelt haar bedenkingen in De Zondag. “Dat hij de spelersgroep én de competitie kent, is onmiskenbaar een voordeel, maar ik zou toch eerst aftoetsen in de groep hoe sterk zijn impact is. Er zijn maar zes matchen meer en Club heeft dringend nood aan stabiliteit”, klinkt het.