Wouter Vrancken ziet ploeg niet leren uit fouten: "Kan niet op dit niveau"

De Jupiler Pr League is allesbehalve gespeeld. Na de 1-2 overwinning van Union op het veld van Racing Genk ziet Genk de concurrentie met rasse schreden naderen.

"We geven het gewoon op 5 minuten uit handen", zucht Wouter Vrancken op de persconferentie na Racing Genk-Union. "Verder spelen we een heel goede wedstrijd op een hoog niveau en waren we heel dominant. We hebben zo'n 70% balbezit tegen een ploeg als Union, slecht is dat niet", analyseert Vrancken.

Over het spel van zijn ploeg had de trainer van Racing Genk niet te klagen achteraf. Meer zelfs, hij loofde het spel: "We blijven energie tonen aan de bal maar de laatste pass was vaak net niet genoeg. De jongens waren heel dominant, ook in de tweede helft. Je weet dat zij meer zullen proberen opvangen maar we zijn blijven proberen."

Details

Op enkele weken tijd verliest Genk in het eigen stadion van zowel Antwerp als Union. Twee wedstrijden waarin Genk zeker niet de mindere ploeg was. "Details maken het verschil. Dit zijn goede leermomenten maar dan moet je er ook uit leren. Tegen dominantie was de dominantie nog groter en op dit niveau moet je die details beheersten", besluit Vrancken.