Matchwinnaar Hairemans geeft aan hoe pittige uitspraak met dubbele bodem van Steven Defour was aangekomen

Nadat Steven Defour de puntjes op de i had gezet na de afstraffing bij Antwerpen, pikten Hairemans en zijn ploegmaats het dan toch op door zich te herpakken tegen STVV. Hairemans maakte op strafschop de 1-0 en was onze man van de match.

Na de 5-0 bij Antwerp had Steven Defour verklaard dat hij dacht dat de Mechelse spelersgroep al verder stond. De KVM-coach pleitte zo deels mea culpa, maar legde tegelijkertijd veel verantwoordelijkheid bij zijn spelers. "Dat is normaal, hé. Wij staan op het veld en moeten het doen. Hij kan ons taken meegeven en een bepaalde manier van voetballen. Als je dat niet goed uitvoert, weet je dat het niet makkelijk zal worden."

"We hebben Antwerp ook zuurstof gegeven door dat eerste doelpunt in cadeauverpakking weg te schenken. Het publiek gaat er dan ook achter staan, ik weet hoe het daar kan gaan. Dat was een beetje het probleem. Op de Bosuil gaan weinig ploegen iets halen. Of je daar nu met 1-0 of 5-0 verliest, uiteindelijk komt dat op hetzelfde neer. Het was toch serieus pijnlijk", kan Hairemans het niet onder stoelen of banken steken.

Pandoering goedgemaakt

"We hebben vorige week zeker een pandoering gehad. We hadden iets goed te maken naar onze supporters toe." Dat gebeurde dan ook door Sint-Truiden te kloppen. "Het was niet mooi of hoogstaand, maar de drie punten zijn zeker het belangrijkste."

Die heeft KVM te danken aan de penalty in de slotfase, omgezet door Hairemans, die ook wel diegene was die de ploeg enigszins aan het voetballen kreeg. "We zijn natuurlijk wel blij dat we die gekregen hebben. Storm was een beetje afleiding indien de tegenstander nog wat onnozel kwam doen, maar ik ging die strafschop wel nemen. We hebben dat eens gezien op tv", lacht Hairemans. "We kunnen nu focussen op de bekerfinale."