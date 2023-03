Simon Mignolet geeft de echte redenen waarom hij stopt bij de Rode Duivels

Het nieuws lekte zaterdag al uit. Simon Mignolet zal niet langer voor de Rode Duivels spelen. Maandag liet hij het officieel weten, vandaag gaf de doelman van Club Brugge de nodige toelichting.

Simon Mignolet gaf in het Belfius Basecamp van Club Brugge de nodige tekst en uitleg bij zijn beslissing om te stoppen met de nationale ploeg. Allereerst is er het familiale aspect. “Dat familiale aspect is een deel van mijn beslissing. Tijdens de interlandperiode kan ik nu wat tijd vrijmaken voor de familie”, klonk het.

Maar hij heeft ook op sportief vlak nog grote plannen. “De grootste reden is vooral dat ik mijn carrière nog wil kunnen rekken. Ik heb bij Club Brugge een contract tot 2026 en wie weet wat daarna nog komt. Periodes waarin ik mijn lichaam rust kan geven, zijn welkom om dan zo lang mogelijk door te kunnen gaan.”

Mignolet ziet ook dat er een nieuwe wind komt bij de Rode Duivels. “Er is met de nieuwe coach een nieuwe sfeer in de groep. Ik hoop dat die sfeer een nieuw elan kan brengen, wat ook nodig is om opnieuw naar grote toernooien te gaan.”