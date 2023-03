Revelatie bij KAA Gent wijst één schuldige aan voor vertrek bij Royal Antwerp FC

KAA Gent wordt dit seizoen getroffen door een enorme golf aan blessures. Daardoor krijgen bepaalde jongens onverwacht een kans bij het eerste elftal.

Het aantal blessures in de ploeg van Hein Vanhaezebrouck ligt dit seizoen ongezien hoog. Maar het spreekwoord de een zijn dood is de ander zijn brood gaat ook in het voetbal op. En dus krijgen jonge spelers een uniek uitstalraam aangeboden.

Cederick van Daele en Brian Agbor zijn twee van die youngsters die zich dit seizoen al in de kijker speelden. Agbor mocht na de blessure van Okumu zelfs op bezoek bij Club Brugge de hele tweede helft opdraven.

Nochtans begon Agbor bij Royal Antwerp FC bij de U13. Toen hij achttien was mocht hij aansluiten bij het eerste elftal. Dat leek allemaal goed te lopen onder Wim De Decker, Laszlo Bölöni en Ivan Leko. Maar toen keerde het plots.

“Toen Vercauteren kwam, veranderde alles. Van hem moest ik terug naar de beloften. Daarna ben ik vertrokken naar Gent”, vertelt Agbor op de website van de club.

Bij KAA Gent speelt hij nu ook bij de beloften. “Ik wil op het hoogste niveau voetballen in een mooie competitie in West-Europa. Nog een jaar in eerste nationale hoeft niet meer voor mij”, klinkt het duidelijk.