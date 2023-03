Mulder en Degryse zijn het eens over transfer: "Mooie club voor Eden Hazard"

Eden Hazard zit nog altijd op de bank bij Real Madrid. Een transfer zou de beste oplossing zijn, maar waar moet de ex-Rode Duivel naartoe?

Het zijn cruciale maanden voor Eden Hazard. Hij nam afscheid van de Rode Duivels, om zich volledig te kunnen storten op zijn carrière als speler bij een club. Bij Real Madrid lijkt dat alvast niks te worden. Hij blijft maar op de bank zitten onder trainer Ancelotti.

Real Madrid kan deze zomer nog iets terugverdienen aan een transfer van Eden Hazard. De speler zelf gaf eerder al aan open te staan voor een vertrek in de volgende transferperiode. In een interview met de Waalse openbare omroep liet Hazard echter een ander geluid horen en zou hij nu veel liever zijn contract uitdoen, ook al is dat zonder enige speelkans.

Bij VTM lieten analisten Jan Mulder en Marc Degryse alvast weten dat Eden Hazard deze zomer vol voor een transfer moet gaan. En ze hadden met Olympique Marseille ook al een consensus over waar hij moet heengaan. “Dat is een mooie locatie die hem wel zal bevallen. En het is in de Ligue 1 net onder PSG. Dus waarom niet?”, zei Degryse.