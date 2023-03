'Verdediger van Cercle Brugge stevig gelinkt aan drie teams uit Bundesliga'

Cercle Brugge heeft met Boris Popovic een rots in de branding achterin. Hij geniet echter de nodige interesse uit het buitenland.

Boris Popovic belandde in de zomer van 2021 bij Cercle Brugge. Hij kwam toen over van moederclub AS Monaco. De 23-jarige verdediger is één van de sterkhouders bij de Vereniging en scoorde 2 goals.

Zijn prestaties werden ook opgemerkt in het buitenland. Volgens L’Equipe is de Frans-Servische speler terechtgekomen op de radar van maar liefst drie clubs uit de Bundesliga.

Het gaat om Mainz, Keulen en Hoffenheim. Die laatste vecht voorlopig echter nog om niet te degraderen. Popovic ligt bij Cercle Brugge nog onder contract tot midden 2025.