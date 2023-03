Weg uit Madrid, maar... 'Met deze aanbieding kan Hazard wél de financiële zekerheid van zijn (klein)kinderen verzekeren'

Eden Hazard lijkt van plan om zijn contract bij Real Madrid uit te dienen. Vooral het geluk van zijn gezin staat in die gedachtegang op de eerste plaats. Maar wat als de voormalige Rode Duivel ook de financiële toekomst van (klein)kinderen kan veiligstellen?

Volgens de Turkse media heeft Eden Hazard een eerste voorstel van Al-Ittihad Club op zak. De Saoedische topclub - ze staan momenteel op de eerste plaats in de plaatselijke competitie - wil de voormalige Rode Duivel in zijn glorie herstellen.

En dat mag een zakcentje kosten. Hazard kan in de woestijn een slordige tien miljoen euro per jaar gaan verdienen. In normale omstandigheden zou de voormalige speler van onder meer Lille OSC en Chelsea FC weigeren, maar dit is een ander geval.

Tien miljoen euro... per seizoen

Door enkele jaren in het Midden-Oosten op een balletje te gaan trappen kan Hazard de financiële toekomst van kinderen en zelfs kleinkinderen veilig stellen. En een (runds)hamburger eten kan hij er overigens altijd doen met ene Cristiano Ronaldo.