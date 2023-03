Analist heel duidelijk over eerste selectie van Tedesco: "Niet slim" en "Begrip voor De Condé"

De eerste selectie van bondscoach Domenico Tedesco zou sowieso wel wat stof doen opwaaien. En de bondscoach heeft in die mate niet teleurgesteld.

Dat de Gouden Generatie van de Rode Duivels voorbij is, kunnen we volgens Sporza-analist Peter Vandenbempt nu wel duidelijk stellen. De afgelopen weken gingen er met onder andere Eden Hazard en Toby Alderweireld ook enkele spelers van die gouden generatie al met interlandpensioen. Met Witsel en Mertens lijken er nu twee andere jongens noodgedwonen op pensioen te moeten gaan bij de Rode Duivels.

"Waarom hen wel?"

Op zoek dus naar nieuwe namen en daarbij geen Heynen of Trésor, twee Belgische smaakmakers bij fiere leider Racing Genk. "Ik begrijp de onvrede bij Genk wel. De Ketelaere zit er dan wel bij maar heeft het moeilijk in Italië, net zoals Saelemaekers. En ook Dennis Praet is geen basisspeler bij een ploeg die onderaan worstelt in Engeland", is Vandenbempt streng.

"Ik snap dat hij maar 20 jongens oproept in plaats van Martinez die er 35 meenam. Maar hadden twee spelers het verschil gemaakt? De bondscoach zorgt meteen voor controverse en ik weet niet of dat wel zo slim is", besluit hij.