Dimitri De Condé reageert nog een keer héél scherp richting bondscoach Tedesco

In Genk zijn ze allerminst te spreken over de eerste selectie van Domenico Tedesco. Head of Football Dimitri De Condé reageerde bij Eleven nog een keertje op de niet-selectie van onder meer Trésor en Heynen.

Er was niet veel tijd in Genk om stil te staan bij de selectie van de Rode Duivels. De Limburgers moesten namelijk het halve land doorkruisen richting Cercle Brugge. Daar De Condé niet ontkomen aan de camera van Eleven Sports. "Ik heb begrip voor keuzes van een bondscoach maar het is gewoon niet juist als je de voorkeur geeft aan jongens die in de Premier League op de bank zitten tegenover jongens die in de eigen competitie uitblinken", reageert De Condé. "Ik hoorde net dat de bondscoach verkondigde dat Trésor 7 assists heeft gegeven... Daar gaat het juist om, hij heeft er 18 gegeven en staat in heel Europa op de tweede plaats. Hij beleeft een exceptioneel seizoen en dat wordt blijkbaar niet gerespecteerd, wat pijnlijk is voor ons", besluit hij.

