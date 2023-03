Ploegmaat De Bruyne wordt niet vervolgd voor wel heel expliciete acties

Manchester City-speler Kyle Walker zal niet gerechtelijk vervolgd worden voor zijn controversiële acties die afgelopen week opdoken.

Kyle Walker is niet de eerste profvoetballer in de geschiedenis die om niet-sportieve redenen de media gehaald heeft, zeker niet in Engeland. De pijlsnelle verdediger van Manchester City kwam in het oog van een storm terecht toen er plots beelden van hem opdoken.

Op die beelden toonde de 32-jarige verdediger meermaals zijn geslachtsdeel en betastte hij een vrouw in een nachtclub. De gerechtelijke ordediensten in Engeland laten nu weten dat de zaak niet verder vervolgd zal worden aangezien ze Buitengerechtelijk behandeld is.