Uw degradanten zijn kristalhelder - wat met de loting voor Gent, Union en Anderlecht?

Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt ook in 2023 helemaal mee, geloof het maar.

Vorige week polsten we naar wie volgens u de Jupiler Pro League zal moeten gaan verlaten na dit spannende seizoen. Er moeten drie ploegen naar de Challenger Pro League en dus is het uitkijken naar wat er de laatste vijf speeldagen nog zal gebeuren. En u bent toch wel vrij duidelijk in wat het zal geven. Seraing? Dat is met 97% van de stemmen nu al een zekerheid. En ook Zulte Waregem en Oostende lijken het niet meer te gaan goedmaken, al moet ook KAS Eupen nog opletten. Europese loting Deze week kijken we eens naar de loting van de ploegen in Europa. Wie krijgen Anderlecht, Union SG en AA Gent voor de kiezen? En vooral: op wie hoopt u als loting? Een Belgisch duel, een klepper of toch een enigszins haalbare kaart met oog op nog meer geschiedschrijving? Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Wie hoopt u voor Union? U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden... Manchester United 12% AS Roma 6% Feyenoord 24% Bayer Leverkusen 18% Sporting CP 6% Juventus 12% Sevilla 12% Wie hoopt u voor KAA Gent? 0% Fiorentina 0% AZ 18% Anderlecht 12% West Ham United 18% Lech Poznan 18% Basel 12% Nice 18% Wie hoopt u voor Anderlecht? 0% Fiorentina 6% AZ 18% KAA Gent 12% West Ham United 18% Lech Poznan 12% Basel 47% Nice 6% Stem Je kan nog stemmen tot 20/03/2023 03:00.