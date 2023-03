Advocaat van KV Mechelen heeft wat te zeggen over beroep tegen te herspelen match op Charleroi

Meer dan vier maand na datum kreeg KV Mechelen te horen dat de stopgezette match op bezoek bij Sporting Charleroi herspeeld moet worden.

KV Mechelen was not amused toen het nieuws op de club binnenliep. Zij hadden gerekend op een forfait en drie extra punten. De voetbalbond zag dat echter anders en besliste dat de match opnieuw gespeeld moet worden.

De club zit in overleg met het Brusselse advocatenkantoor Atfield, gespecialiseerd in sportrecht, om na te gaan of een beroep zinvol is. Dat moet binnen de zeven dagen worden aangetekend. Dan komt de zaak uiteindelijk bij het BAS terecht.

“De kans dat we gelijk krijgen in beroep is fiftyfifty”, zegt advocaat Thierry Lammar aan Gazet van Antwerpen. “Ik denk dat de Disciplinaire Raad een gulden middenweg dacht te zoeken door Charleroi niet te zwaar te straffen en KV nog een kans te geven. Ze willen de macht niet aan enkele heethoofden bij de supporters geven, maar nu lijkt het of ze gewoon mogen doen wat ze willen, want de clubs worden niet gesanctioneerd.”

Gelukkig heeft KV Mechelen genoeg voorsprong op de degradatieplekken, zodat deze wedstrijd normaal niet doorslaggevend wordt voor de club. Ook een plaatsje in de top acht lijkt niet meer haalbaar, waardoor de match eigenlijk weinig belang heeft.