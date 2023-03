Yari Verschaeren heeft nog wat te zeggen na de overwinning in Villarreal

Anderlecht stuntte afgelopen donderdag in de achtste finales van de Conference League. Het schakelde de Spaanse topclub Villarreal uit.

Anderlecht zit dit seizoen al aan veertien Europese wedstrijden. Die komen nog eens bovenop alle duels in de competitie en de beker. Een lang seizoen, maar voor de spelers van RSC Anderlecht mag het zeker nog blijven duren.

In de Jupiler Pro League, maar ook in Europa. Anderlecht heeft een lange weg afgelegd, maar nu is het tijd om de vruchten te plukken van wat een ontzettend lang seizoen was. Yari Verschaeren heeft er alle vertrouwen in.

“Als we Villarreal kunnen verslaan, waarom kunnen we dan niet al onze volgende wedstrijden in de Pro League en in Europa winnen? We willen hier niet stoppen. We zullen in de volgende ronde alles geven om te winnen”, vertelt hij aan La Dernière Heure.