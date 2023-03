Zwaar verdict voor Verschaeren? Het zag er absoluut niet goed uit

Yari Verschaeren heeft zich mogelijk zwaar geblesseerd in het eerste kwartier van de match tegen OH Leuven. De middenvelder moest van het veld gedragen worden.

Verschaeren had net een goeie kans gehad, maar wou de tweede bal gaan oppikken. In het duel met Patris ging hij door zijn knie en gebaarde meteen dat er verzorging moest komen. Zijn ploegmaats hadden ook door dat het niet goed was.

Uiteindelijk moest hij door de dokter en Ashimeru van het veld gedragen worden, duidelijk in pijn. Het is wachten op meer onderzoeken, maar Anderlecht is hem mogelijk voor lange tijd kwijt.