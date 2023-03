Riemer heeft een heel bijzondere wens voor de interlandbreak

Brian Riemer won met Anderlecht van OH Leuven. Hij had na de wedstrijd enorm veel lof voor één van zijn spelers.

Anderlecht swingt opnieuw. Na de prachtige kwalificatie in de Conference League tegen Villarreal moesten de troepen van trainer Brian Riemer zondag bevestigen tegen OH Leuven. Dat deden ze, met dank ook aan doelman Bart Verbruggen.

De keeper van RSC Anderlecht werkte zich in korte tijd op tot een van de belangrijkste schakels in de ploeg van de Deen. Met amper 20 jaar op de teller heeft hij nog een gigantische toekomst voor zich. Ook bij de nationale ploeg.

Het zou best wel eens kunnen dat Ronald Koeman hem tijdens de interlands van Oranje tegen Frankrijk en Gibraltar tussen de lijnen zet. Riemer twijfelt alvast niet en zou hem die kans zelf helemaal geven.

“Hij is zo goed”, klinkt het bij Het Nieuwsblad. “Het lijkt wel alsof hij al 300 wedstrijden op profniveau heeft gespeeld. Hij pakt niet alleen ballen, is ook uitstekend met de voeten. Hij is cruciaal in onze opbouw. Die jongen heeft een heel grote toekomst.”