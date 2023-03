Top&Flop Gesloten deuren, alweer arbitrageblunders en Roman Yaremchuk door het slijk - wie/wat viel positief op?

Ook in het seizoen 2022 - 2023 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP West-Vlaamse hoop KV Oostende verloor, maar liet leuke dingen zien. Zulte Waregem pakte een puntje van de hoop met een comeback in Standard. En Kortrijk? Dat won gewoon met een erg knap doelpunt van Kadri van Club Brugge. Maximaal twee van de drie zullen zich redden, De Kerels deden alvast een prima zaak. Union Wie houdt Union SG tegen dit seizoen? Ze zijn door een nieuwe overwinning tegen KV Mechelen tot op drie punten van leider Genk gekomen. Vorig seizoen was dus duidelijk geen toevalstreffer. Benieuwd hoever het team nog zal raken dit seizoen en of het mag dromen van een prijs. KAA Gent Vorig seizoen was dus duidelijk geen toevalstreffer. Benieuwd hoever het team nog zal raken dit seizoen en of het mag dromen van een prijs. De Buffalo's speelden tegen KAS Eupen niet eens hun allerbeste wedstrijd van het seizoen, maar ze wonnen wel knap met 3-0. En dus is de vraag: hoever kan dit Gent reiken? Voor het eerst sinds lang staan ze in ieder geval opnieuw in de top-4. FLOP Club Brugge Met dank aan Club Brugge, dat alweer verloor bij een staartploeg en ook in Kortrijk de netten niet deed trillen. Roman Yaremchuk en Hans Vanaken misten open kansen, tekenend voor de situatie waarin blauw-zwart zich op dit moment aan het bevinden is. Gedoe rond Charleroi - Mechelen Procedurefouten. Die zorgen ervoor dat Charleroi - Mechelen alsnog zal moeten worden opnieuw gespeeld. De Zebra's krijgen zo een kans om toch nog play-off 2 te halen. Al wacht er vermoedelijk nog een beroepsprocedure. Regeltjes ... Referees & VAR Nog steeds een wekelijkse rubriek, want ook dit weekend liep er weer heel wat mis. Met de focus toch vooral op OH Leuven - Anderlecht. In een tijdperk waarin de VAR alles kan zien en herbekijken, is dat toch een zeer vreemde situatie te noemen. De fout van Ricca op Amuzu? Donkerrood. De VAR greep dit seizoen al voor veel minder in, het blijft wachten op consistentie.